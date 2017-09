Kontaktlos zahlen mit Karte bald an allen BVG-Automaten

Kunden der BVG sollen Fahrkarten ab Ende des Jahres an allen festen Automaten kontaktlos bezahlen können. Bis dahin erhalten die Automaten neue Kartenlesegeräte, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montag mitteilten. Bis zu einem Einkaufswert von 25 Euro reicht es dann, die Giro- oder Kreditkarte nah an das Lesegerät zu halten. Die Daten werden per Funk übermittelt, eine Geheimnummer muss nicht eingeben werden. Wer diese NFC-Technik (Near Field Communication) nutzen will, braucht allerdings eine Karte mit dem entsprechenden Chip.

