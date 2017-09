dpa

Bretschneider zu Tegel-Entscheid: Berliner Senat ist am Zug

Nach dem Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegels sieht Flughafen-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider den Berliner Senat am Zug. «Der Volksentscheid richtet sich an den Berliner Senat und der muss nun auf die Gesellschafter zugehen, wie es der Regierende Bürgermeister Michael Müller ja bereits angekündigt hat», sagte der Staatssekretär, der auch Brandenburgs Flughafen-Koordinator ist, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Weiter wollte sich Bretschneider nicht äußern.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Sonntagabend einen Weiterbetrieb von Tegel weitgehend ausgeschlossen. Dies sei schon aus rechtlichen Gründen schwierig, sagte der Regierungschef. Woidke wies auch auf die großen Investitionen rund um den BER hin. «Wir haben in der Region Schönefeld viele Unternehmen, die bereits investiert haben, in Erwartung des Single-Airports BER - und ich glaube es wäre unklug von der Politik, diese Erwartungen zu enttäuschen.»

