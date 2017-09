CDU-Kandiat Steffel holt Direktwahlkreis Reinickendorf

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel hat seinen Direktwahlkreis in Berlin-Reinickendorf zum dritten Mal gewonnen. Steffel holte am Sonntag 36,8 Prozent der Wählerstimmen. Zweiter wurde der SPD-Kandidat Thorsten Karge, der auf 23,7 Prozent kam, wie die Landeswahlleiterin in der Nacht zu Montag im Internet mitteilte.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

