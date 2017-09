dpa

Architekt von Gerkan freut sich über Votum für Tegel

Der Architekt des Flughafens Berlin-Tegel, Meinhard von Gerkan, hat das Ergebnis des Volksentscheids positiv bewertet. «In jedem Fall ist es für uns als Architekten nach so langer Zeit eine hohe Anerkennung», sagte von Gerkan, der das 70er-Jahre-Gebäude plante, dem «Tagesspiegel» (Montag). Rund 56 Prozent der Berliner hatten sich am Sonntag für einen Weiterbetrieb des Stadtflughafens ausgesprochen. Rot-Rot-Grün will Tegel schließen, wenn der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld eröffnet.

Von Gerkan ist sich dem Interview zufolge bewusst, dass die Bedingungen für Flughäfen heute anders sind als früher. «Tegel mit seinen kurzen Wegen und direkter Vor- und Abfahre bietet einen idealen Zustand für Passagiere, aber das hat keine Zukunft mehr.» Sicherheitsanforderungen hätten heute einen enormen Einfluss auf die Entwurfsprozesse der Architekten, außerdem finanzielle, juristische, profitorientierte und anderen fachfremde Anforderungen.

Auf die Frage, ob sich der neue Flughafen in Schönefeld noch vollenden lasse, sagte von Gerkan: «Zu Ende gebaut war er bereits vor fünf Jahren. Ohne Parteiengerangel und kleinkarierte Bürokratie ließe er sich in Kürze eröffnen.»

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 09:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen