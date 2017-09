Betrug als falscher Krankenpfleger: 55-Jähriger vor Gericht

Ein vorbestrafter Betrüger, der sich erneut als falscher Krankenpfleger in Einrichtungen der Altenpflege in Berlin Anstellungen erschlichen haben soll, muss sich ab Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht verantworten. Der 55-Jährige habe über seine Ausbildung getäuscht und sei aufgrund falscher Angaben in der Zeit von Dezember 2015 bis April 2017 drei Mal eingestellt worden. Laut Ermittlungen soll er mehr als 35 000 Euro Gehalt zu Unrecht erhalten haben. Der Angeklagte war 2012 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte mit Fälschungen zwei Stellen als examinierter Krankenpfleger erschlichen und zudem in einem Altenheim gestohlen.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

