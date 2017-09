Unternehmensverbände: Regierung muss mehr Wirtschaft wagen

Berlin (dpa/bb) - Die Wirtschaft in Berlin setzt unter einer neuen Bundesregierung auf einen flexiblen Arbeitsmarkt, eine Deckelung der Sozialabgaben und einen Einsatz für offene Märkte. Die Bedingungen für innovative kleine und mittelgroße Firmen müssten besser werden, forderten die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg nach der Bundestagswahl vom Sonntag. «Die neue Koalition muss mehr Wirtschaft wagen.» Nur so könne die Erfolgsgeschichte der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg weitergehen. Nach starken Verlusten für die Union und die SPD bei der Wahl am Sonntag gilt ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen als mögliche Nachfolgekoalition.

