Liebich: Linke kann nicht mehr als Protestpartei auftreten

Nach den Erfolgen der AfD bei der Bundestagswahl muss sich die Linke neu positionieren. Mit den großen Erfolgen der AfD habe die Linke die Möglichkeit verloren, als Protestpartei aufzutreten, sagte Stefan Liebich, der sein Direktmandat in Pankow verteidigt hat. «Die Kunst wird es sein, den Protest der Menschen nicht nur in den Bundestag zu tragen wie die AfD, sondern auch Vorschläge zu machen und durchzusetzen», sagte Liebig.

Zudem erhofft sich Liebich durch die neue Rolle der Bundes-SPD in der Opposition eine stärkere Profilierung der beiden größten Parteien. «Wenn die SPD all ihren Mut zusammennimmt und wieder ihre eigene Politik macht, wird der AfD das Argument genommen, es gebe ein Establishment in der Politik, das nur eine Meinung vertritt», sagte Liebich.

Vom Sieg der Tegel-Befürworter in der Volksabstimmung zeigt sich Liebich nicht überrascht: «Ich habe auch in meinem Wahlkreis gemerkt, dass viele Menschen für eine Offenhaltung sind.» Pankow, das in der Einflugschneise von Tegel liegt, ist der Bezirk, in dem die meisten Wahlberechtigten gegen die Offenhaltung des Stadtflughafens stimmten. 55 Prozent votierten dort für eine Schließung. Beim Koalitionsausschuss am Montag in Berlin werde sich zeigen, wie die Senatsparteien auf den Volksentscheid reagieren, sagte Liebich.