Stefan Liebich holt deutliches Direktmandat in Pankow

Berlin (dpa/bb) - Der Linken-Kandidat Stefan Liebich hat zum dritten Mal in Folge das Direktmandat des Wahlkreises Berlin-Pankow gewonnen. Nach Angaben der Landeswahlleiterin setzte er sich mit 28,8 Prozent der Erststimmen deutlich gegen den CDU-Aufsteiger Gottfried Ludewig mit 19,6 Prozent durch. In knappen Abständen folgten SPD-Kandidat Klaus Mindrup mit 16,4 Prozent, Stefan Gelbhaar von den Grünen mit 14,2 Prozent und AfD-Kandidat Georg Pazderski mit 12,0 Prozent. Gegen 3.30 Uhr war es der letzte ausgezählte Wahlkreis in ganz Deutschland.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 08:20 Uhr

