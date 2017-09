dpa

Erneut Flugausfälle bei Air Berlin

Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin fallen am Montag erneut Flüge aus. Laut den am Morgen im Internet veröffentlichten Fluginformationen des Unternehmens werden an den Flughäfen Berlin-Tegel fünf Verbindungen gestrichen, in Köln/Bonn und in Stuttgart jeweils zwei. In München und Düsseldorf annullierte die Airline jeweils einen Flug.

Weil etliche Piloten sich krankgemeldet hatten, waren vor zwei Wochen zahlreiche Flüge bei Air Berlin ausgefallen. Am Montagnachmittag will Air Berlin nach einer Sitzung des Aufsichtsrats über den Zwischenstand im Bieterverfahren informieren.

