Theologe Schorlemmer: AfD wird politisches Klima verändern

Der Einzug der AfD in den Bundestag wird das politische Klima aus Sicht des Theologen Friedrich Schorlemmer spürbar und nachhaltig verändern. «Das ist ein dunkler Tag für die Demokratie», sagte Schorlemmer der Deutschen Presse-Agentur. Entscheidend sei jetzt, sich vom Hass nicht anstecken zu lassen. Die Abgeordneten des Bundestages stünden vor einer schwierigen Aufgabe. «Alle Demokraten müssen jetzt achtgeben», sagte Schorlemmer. Nötig sei, die AfD mit Sachargumenten zu stellen und nicht auf jede Provokation der Rechtspopulisten einzugehen. «Man muss diese Provokationen ins Leere laufen lassen.» Das Führungspersonal der AfD bezeichnete Schorlemmer als «gruselig».

Der Wittenberger Theologe und Publizist sprach sich für eine Regierungskoalition von CDU, FDP und Grünen aus - ein sogenanntes Jamaika-Bündnis. «Ich halte das für die vernünftigste Lösung.» Der SPD, der Schorlemmer seit 1990 selbst angehört, empfahl er den Gang in die Opposition - wie es die Partei bereits am Sonntagabend angekündigt hatte. In der Opposition könne sich die SPD als größte Partei neu aufstellen. Von einer großen Koalition mit der CDU profitiere in der Regel vor allem die Partei, die den Regierungschef stelle.