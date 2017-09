Nach der Bundestagswahl: Katerstimmung bei Landes-SPD

Für die SPD in Brandenburg war die Bundestagswahl ein Debakel: Denn ausgerechnet die AfD verwies die erfolgsverwöhnten Brandenburger Sozialdemokraten auf den dritten Platz. Und auch der Koalitionspartner Die Linke musste kräftig Federn lassen.

Potsdam (dpa/bb) - Nach den herben Verlusten für die Brandenburger Regierungsparteien SPD und Linke bei der Bundestagswahl und dem großen Erfolg der AfD steht am Montag die Aufarbeitung an. SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz will am Mittag im Landtag bei einer Runde mit Spitzenvertretern aller im Bundestag vertretenen Parteien erläutern, wie die Sozialdemokraten mit ihrem Wahldebakel umgehen wollen. Die seit 27 Jahren in Brandenburg ununterbrochen regierende Partei landete bei der Bundestagswahl mit 17,6 Prozent der Zweitstimmen auf dem dritten Platz, ein Minus von 5,6 Prozent gegenüber der Bundestagswahl 2013.