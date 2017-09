Häufig Stichwahlen für Bürgermeisterämter in Brandenburg

Kommunale Themen stehen bei Bürgermeisterwahlen immer an erster Stelle. Viele Kandidaten können trotzdem nicht ausreichend punkten. Nun kommen Stichwahlen in den nächsten Wochen.

Potsdam (dpa/bb) - In mehr als 30 Kommunen sind am Sonntag mit der Bundestagswahl auch Stimmen für die neuen Bürgermeister abgegeben worden. Ausgezählt wurden sie nach denen für den Bundestag. Oft erreichte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit. In den kommenden Wochen müssen die Wähler nun erneut an die Urnen. Sie entscheiden dann darüber, wer künftig die Geschicke ihrer Kommune lenken wird.