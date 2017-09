Bürgermeister in Königs Wusterhausen: Stichwahl entscheidet

In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) entscheidet am 8. Oktober eine Stichwahl über das Amt des Bürgermeisters. Bei der Wahl am Sonntag konnte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreichen. Swen Ennullat, Kandidat der Freien Wähler, erhielt nach Angaben der Stadtverwaltung 42,3 Prozent der Stimmen. Für den SPD-Kandidaten Heinz-Georg Hanke votierten 22,7 Prozent. Wahlberechtigt waren knapp 31 000 Bürger. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 73 Prozent.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

