AfD Nummer zwei im Land: Verluste für CDU, SPD und Linke

Die CDU wird in Brandenburg trotz herber Verluste stärkste Kraft. Den größten Zuwachs verzeichnet jedoch die AfD, die auf den zweiten Platz kommt. Die Koalitionsparteien SPD und Linke sacken deutlich ab.

Potsdam (dpa/bb) - Massive Gewinne für die Rechtspopulisten der AfD - und in der Summe noch größere Verluste für CDU, SPD und Linke: Die Wahl des Bundestages hat die politische Landschaft in Brandenburg durcheinandergerüttelt.

Die bislang nicht im Bundestag vertretene AfD wurde in Brandenburg die die zweitstärkste Kraft. Sie kam nach Auszählung aller 3700 Wahlbezirke auf 20,2 Prozent der Zweitstimmen, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Vor vier Jahren waren es erst 6,0 Prozent.

Die CDU büßte 8,1 Prozentpunkte ein - landete mit 26,7 Prozent aber noch klar auf dem ersten Platz. Auch SPD und Linke, die in Potsdam die Landesregierung stellen, verloren deutlich. Die SPD sackte um rund 5,6 Punkte auf 17,6 Prozent ab. Die Linke verlor rund 5,3 Punkte und landete bei 17,2 Prozent.

In Brandenburg waren am Sonntag knapp 2,1 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag nach aktuellen Angaben bei 73,7 Prozent - weit mehr als 2013, als 68,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben.

Von den Direktmandaten gehen wie bereits 2013 neun an die CDU und eines an die SPD. Diesmal gewann die SPD allerdings im Wahlkreis 61 mit Potsdam, wo die SPD-Politikerin Manja Schüle gegen die umstrittene CDU-Politikerin Saskia Ludwig angetreten war. Im Wahlkreis 60 mit Brandenburg an der Havel, wo vergangenes Mal die SPD gewann, siegte CDU-Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann, die als scharfe Kritikerin der von Rot-Rot geplanten Kreisreform gilt.