Bad Freienwalde geht in Stichwahl für Bürgermeisteramt

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Freienwalde hat keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erhalten. In einer Stichwahl treten nach Angaben der Stadtverwaltung vom Sonntag nun Amtsinhaber Ralf Lehmann (SPD) und die SPD-Landtagsabgeordnete Jutta Lieske gegeneinander an. Nach dem vorläufigen Endergebnis konnte Lehmann 41,3 Prozent der abgegebenen Stimmen erreichen, Lieske 32,2 Prozent. Knapp 6900 Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 65 Prozent.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 00:10 Uhr

Quelle: dpa

