dpa

Pau: Agenda 2010 ist schuld an Erfolg der AfD Berlin

Petra Pau (Linke), die das Direktmandat in Marzahn-Hellersdorf erneut sicher haben dürfte, will sich weiter gegen das Hartz-IV-System und Armut einsetzen. Auf der Linken-Wahlparty am Sonntagabend reagierte sie auf den Vorwurf, die Linke sei mit für den Aufstieg der AfD verantwortlich, weil viele Wähler von ihr zu den Rechtspopulisten gewechselt sind. «Wenn jemand Schuld ist, dann die Politik, die zur Agenda 2010 geführt hat», sagte Pau. Sie setze sich für die Abschaffung dieser Reform ein und freue sich, mit einer «starken Landesgruppe» in den Bundestag einzuziehen.

Gesine Lötzsch, die ihr Direktmandat ebenfalls sicher haben dürfte, beklagte, es gebe viel zu viele schwarze Wahlbezirke in Deutschland.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 00:00 Uhr

