Stichwahl in Eisenhüttenstadt

In Eisenhüttenstadt hat bei der Bürgermeisterwahl keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreicht. Die meisten der abgegeben Stimmen entfielen am Sonntag nach Angaben der Stadtverwaltung auf den SPD-Kandidaten Frank Balzer mit 47,7 Prozent. Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Linke) kam demnach auf rund 32,7 Prozent. Beide gehen nun in die Stichwahl. Wahlberechtigt waren rund 22 400 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 65 Prozent.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 00:00 Uhr

Quelle: dpa

