Berliner SPD hat Chancen auf vier Direktmandate

Die Berliner SPD könnte trotz herber Verluste bei den Zweitstimmen ihre beiden Direktmandate für den Bundestag verteidigen und möglicherweise zwei weitere holen. Im Wahlkreis Mitte lag die Berliner SPD-Spitzenkandidatin Eva Högl am Sonntag nach Auszählung von knapp der Hälfte der Wahlbezirke mit 24,0 Prozent der Erststimmen klar vor dem früheren CDU-Innensenator Frank Henkel mit 17,6 Prozent der Erststimmen.

Zusätzlich könnten die Sozialdemokraten die Direktmandate in Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau von der CDU gewinnen. In Spandau lag der SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz nach Auszählung von fast zwei Drittel der Wahlbezirke mit 32,5 Prozent in Führung vor dem CDU-Abgeordneten Kai Wegner mit 30,0 Prozent der Erststimmen. In Charlottenburg-Wilmersdorf lieferte sich der frühere Kultur-Staatssekretär Tim Renner (SPD) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem CDU-Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler mit 28,3 zu 28,6 Prozent.