Stichwahl nach Bürgermeisterwahl in Nauen

Nach der Bürgermeisterwahl am Sonntag wird es in Nauen (Havelland) eine Stichwahl geben. Gegeneinader treten dann der Kandidat der Ländlichen Wählergemeinschaft, Manuel Meger, und der CDU-Politiker Eckart Johlige an. Für Meger stimmten nach dem vorläufigen Endergebnis 36,8 Prozent der Wähler, wie die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage bekannt gab. Für Johlige waren es demnach 32,6 Prozent. Keiner der Bewerber erhielt die erforderliche Mehrheit. Zur Stimmabgabe waren rund 15 000 Wahlberechtigte aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,7 Prozent.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 23:10 Uhr

Quelle: dpa

