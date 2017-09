dpa

Lötzsch verteidigt Direktmandat in Berlin-Lichtenberg

Die frühere Linken-Parteivorsitzende Gesine Lötzsch hat voraussichtlich zum fünften Mal in Folge das Direktmandat in Berlin-Lichtenberg gewonnen. Nach Auszählung von rund zwei Dritteln der Stimmen lag sie am Sonntagabend mit 34,1 Prozent deutlich vorne. Auf Platz zwei folgte Martin Pätzold (CDU) mit 19,9 Prozent vor AfD-Kandidat Marius Radtke mit 16,9 Prozent der Erststimmen des Wahlkreises im Osten Berlins.

