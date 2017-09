dpa

Erste Auszählungen: Mehrheit für Offenhaltung von Tegel

Nach der Auszählung von ersten Wahlbezirken in Berlin zeichnet sich eine Mehrheit für einen Weiterbetrieb des Stadtflughafens Tegel ab. Kurz nach 20.00 Uhr lagen die Ergebnisse aus 281 von 2439 Wahlbezirken vor. 59 Prozent der Wähler sprachen sich für Tegel aus, wie die Landeswahlleiterin auf ihrer Internetseite zeigte. 39 Prozent stimmten für eine Schließung Tegels nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens in den kommenden Jahren. Grundlage ist die Auszählung gut elf Prozent der Stimmen. Das endgültige Ergebnis soll in der Nacht vorliegen.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 20:51 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen