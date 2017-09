Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Köpenick

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Feuerwehr ist zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Köpenick ausgerückt. 60 Kräfte seien bei dem Einsatzort in der Alfred-Randt-Straße, twitterte die Feuerwehr. Angaben zum Umfang des Feuers konnte ein Feuerwehrsprecher zunächst nicht machen. Unklar war auch, ob Menschen in Gefahr seien. Die Polizei sperrte Straßen am Brandort ab. Sie forderte die Menschen auf: «Bitte lassen sie Platz für die Arbeit der Rettungskräfte.»

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 19:41 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen