Wohnungsbrand im Hochhaus in Berlin-Köpenick

Feuer in einem Hochhaus. Der Rauch ist so stark, dass er zwei Menschen in Bedrängnis bringt. Die Feuerwehr ist mit 80 Helfern im Einsatz.

Berlin (dpa/bb) - In einem Hochhaus in Berlin-Köpenick hat es am Sonntagabend gebrannt. Der Rauch war in dem elfgeschossigen Gebäude in der Alfred-Randt-Straße so stark, dass er zwei Menschen in Bedrängnis brachte. Sie mussten spezielle Schutzhauben tragen, als Feuerwehrleute sie durch den verrauchten Bereich brachten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine 72-Jährige sei mit leichten Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus gekommen, ergänzte ein Sprecher der Berliner Polizei. In ihrer Wohnung im vierten Stock sei der Brand ausgebrochen. Insgesamt wurden nach Angaben der Behörden 30 Menschen in Sicherheit gebracht.