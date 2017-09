dpa

60 Prozent ausgezählt: CDU vorn und AfD über 20 Prozent

Bei der Bundestagswahl in Brandenburg zeichnete sich nach der Auszählung von mehr als 60 Prozent der Wahllokale ein massiver Zugewinn für die AfD ab. Wie der Landeswahlleiter am Sonntagabend auf seiner Internetseite mitteilte, kommt die Partei nach der Auszählung von 2286 von 3700 Wahlbezirken auf 21,5 Prozent und wäre zweitstärkste Kraft im Land. 2013 war die AfD noch bei 6,0 Prozent gelandet. Die CDU würde nach dem Zwischenstand auf 26,9 Prozent (2013: 34,8 Prozent) kommen, die SPD erhielte 17,5 (23,1) und die Linke 16,7 Prozent (22,4). Die FDP erreichte danach 6,7 Prozent - nach 2,5 Prozent vor vier Jahren.

Potsdam (dpa/bb) - Die CDU hat sich bei der Bundestagswahl in Brandenburg als stärkste Kraft behauptet, die rechtspopulistische AfD kann sich allerdings als der größte Gewinner sehen. Dagegen mussten die in Potsdam die Landesregierung stellende SPD und Linkspartei herbe Verluste hinnehmen. Nach Auszählung von rund 40 Prozent der Wahlbezirke kam die CDU auf 27,6 Prozent der Zweitstimmen. Das sind deutlich weniger als 2013, als die Christdemokaten noch bei 34,8 Prozent landeten.

Mit 22,2 Prozent wurde demnach die AfD zur zweitstärksten Kraft - deutlich mehr als in Hochrechnungen auf Bundesebene. 2013 hatte die AfD in Brandenburg 6,0 Prozent erhalten, war bundesweit aber an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die SPD stürzte von ihrem bereits schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl im Land weiter ab. Sie lag bei 17,6 Prozent - vor vier Jahren waren es noch 23,1 Prozent. Die mitregierende Linke ging der Zwischenzählung zufolge von 22,4 Prozent auf 16,2 Prozent zurück.

Die FDP, die in Potsdam nicht im Landtag vertreten ist, kam demnach auf 6,3 Prozent; vor vier Jahren waren es nur 2,5 Prozent. Die Grünen errangen 4,0 Prozent der Zweitstimmen - das sind deutlich weniger als die 4,7 Prozent von 2013.

CDU-Landeschef Ingo Senftleben wertete das Abschneiden der CDU als Erfolg. «Wir haben unser Wahlziel erreicht. Angela Merkel und die CDU sind die klaren Sieger und wir sind stolz, dass wir auch in Brandenburg unseren Teil dazu beitragen konnten», sagte Senftleben am Sonntagabend auf dpa-Anfrage. «Die Mehrheit der Bürger wünscht sich eine Fortsetzung der erfolgreichen Politik und hat der CDU und Angela Merkel einen klaren Regierungsauftrag erteilt.»

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach angesichts des Abschneidens der AfD von einem bitteren Ergebnis. Die Bundes-SPD solle jetzt in Ruhe die Oppositionsfrage klären. «Ich bin gegen Schnellschüsse», sagte Woidke zu Meldungen, wonach die SPD in die Opposition gehen will.

Zu möglichen Auswirkungen auf die nächste Landtagswahl in Brandenburg sagte er: «Wir hatten eine ähnliche Situation gehabt, wenn auch nicht ganz so schlimm, vor vier Jahren, das war ein Jahr vor der Landtagswahl. Da wurde oft gesagt, jetzt wird die SPD auch die Landtagswahl verlieren. Wir haben die nächste Landtagswahl gewonnen mit fast zehn Prozent Vorsprung.»

AfD-Landeschef Andreas Kalbitz sprach von einem «politischen Wendetag». «Die AfD hat trotz aller Anfeindungen ein großartiges Ergebnis erzielt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Das sehr gute Abschneiden der AfD ist aber auch ein großartiger Vertrauensbeweis der Wähler für die konsequente und konstruktive Oppositionsarbeit der AfD-Fraktion im brandenburgischen Landtag.»

Brandenburgs Linken-Chef Christian Görke bezeichnete das Ergebnis als Desaster für die politische Linke in Deutschland. Das Ergebnis für die AfD in der Höhe sei besorgniserregend, sagte Görke am Sonntagabend auf dpa-Anfrage. «Dass CDU/CSU und Teile der SPD der AfD nach dem Munde geredet haben, hat sich nicht ausgezahlt.»

In Brandenburg waren am Sonntag rund 2,1 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung in den seit 8.00 Uhr geöffneten Wahllokalen lag am frühen Nachmittag marginal höher als 2013.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 20:11 Uhr

Quelle: dpa

