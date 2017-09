Mehr als tausend Demonstranten protestieren gegen AfD

Das Wahlergebnis der AfD für den Bundestag steht am Sonntagabend noch gar nicht fest, das ziehen in Berlin schon Demonstranten los. Ihr Ziel: die AfD-Wahlparty.

Berlin (dpa/bb) - Mehr als tausend Demonstranten haben nach der Bundestagswahl in Berlin lautstark gegen die rechtspopulistische AfD protestiert. Die überwiegend jungen Menschen versammelten sich am Sonntagabend vor einem Hochhaus nahe dem Alexanderplatz, wo die AfD in einem der unteren Geschosse ihren Einzug in den Bundestag feierte. Vereinzelt warfen Demonstranten Flaschen, insgesamt blieb es aber friedlich. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten, um die Demonstranten auf Abstand zu dem Haus mit der Wahlparty zu halten.