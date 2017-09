Große Demonstration vor AfD-Wahlparty in Berlin

Der Erfolg der AfD sorgt in Berlin Protest. Hunderte Menschen versammeln sich in Mitte vor dem Ort, wo die Partei feiert.

Berlin (dpa/bb) - Rund tausend Demonstranten haben nach der Bundestagswahl in Berlin vor der Wahlparty der AfD protestiert. Sie versammelten sich im Lauf des Sonntagabends vor einem Hochhaus am Alexanderplatz, wo die AfD in einem der unteren Geschosse ihren Einzug in den Bundestag feierte.