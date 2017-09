dpa

Demonstration gegen AfD-Wahlparty in Berlin

Parallel zum Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl haben sich am Sonntagabend in Berlin protestierende Demonstranten vor der Wahlparty der Rechtspopulisten versammelt. Etwa 100 Menschen zogen am Sonntagabend zum Alexanderplatz, wo die AfD-Anhänger sich in einem Club in einem Hochhaus versammelt hatten. Sie pfiffen und riefen Anti-AfD-Parolen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 18:50 Uhr

Quelle: dpa

