dpa

CDU-Fraktionschef sieht klaren Regierungsauftrag für Merkel

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner CDU-Fraktionschef Florian Graf sieht trotz der starken Verluste bei der Bundestagswahl einen klaren Regierungsauftrag für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). «Es waren schwierige vier Jahre», verwies Graf am Abend auf internationale Krisen. «Da sind Verluste auch möglich.» Zudem zögen AfD und FDP in den Bundestag ein, der damit sechs Fraktion bekomme. Da seien Ergebnisse um die 40 Prozent kaum noch zu erreichen. Die Union hatte nach einer Prognose bei der Wahl am Sonntag 32,5 Prozent der Stimmen erhalten und damit 9 Prozentpunkte eingebüßt.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

