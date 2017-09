dpa

Panne in Wahllokal: Erststimme fehlt auf Stimmzetteln

Bei der Bundestagswahl ist es zu einer kleine Panne in einem Wahllokal in Brandenburg/Havel gekommen. Dort gab es Stimmzettel-Fehldrucke, auf denen die Erststimme fehlte, wie die Landeswahlleitung in Potsdam am Sonntag bestätigte. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» berichtet. Die Fehldrucke seien aber sofort aussortiert und erst gar nicht an die Wahlberechtigten ausgegeben worden, hieß es. Generell sei das nichts Ungewöhnliches. «Fehldrucke können vorkommen», teilte die Landeswahlleitung mit.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 17:30 Uhr

