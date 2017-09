Hertha-Gegner Östersunds FK verpatzt Generalprobe

Östersunds FK hat die Generalprobe auf das Europa-League-Duell mit Hertha BSC verpatzt. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist verlor auch der schwedische Club sein letztes Ligaspiel vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag (19.00 Uhr) und unterlag bei Kalmar FF mit 1:2 (1:1).

Ludvig Fritzson brachte Östersund am Sonntag nach 18 Minuten in Führung, Jonathan Ring drehte die Partie jedoch mit einem Doppelpack (21./74.). Nach 25 Spielen liegt der Club in der schwedischen Allsvenskan auf Platz sechs.