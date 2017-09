Eisbären Berlin verlieren in München mit 2:4

München (dpa/bb) – Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist beendet. Nach zuvor vier Erfolgen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nacheinander verlor der Hauptstadtclub am Sonntag bei Meister EHC Red Bull München mit 2:4 (1:2, 0:2, 1:0). Die Treffer von Jens Baxmann und Blake Parlett waren zu wenig, um die insgesamt verdiente Niederlage zu verhindern.

Beide Teams setzten von Anfang an auf hohes Tempo, leisteten sich aber auch einige Fehler. So bekamen die 3750 Zuschauer im Olympia-Eisstadion ein turbulentes erstes Drittel mit vielen Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Frank Mauer brachte die Gastgeber in Führung, Baxmann glich mit einem Fernschuss aus. Michael Wolf sorgte mit einem Überzahl-Treffer dafür, dass die Münchener mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause gingen.