Frau fährt ihren Ehemann an

Eine 66 Jahre alte Autofahrerin hat in Finsterwalde (Elbe-Elster) offensichtlich die Bremse mit dem Gaspedal gewechselt und dabei ihren Ehemann angefahren. Die Frau gab am Samstag in der Einfahrt ihres Gartengrundstücks Vollgas, durchbrach einen Zaun und fuhr gegen eine Bank, auf der der 66-Jährige saß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen streifte auch noch eine 63 Jahre alte Bekannte der Familie. Die beiden Unfallopfer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eigentlich hatte die Autofahrerin vorgehabt, den Wagen umzuparken.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

