Stau nach Unfall auf dem Stadtring

Auf der Berliner Stadtautobahn 100 hat am Sonntagmorgen ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und ist damit in die Leitplanke gefahren. Der Mann sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. An der Unfallstelle zwischen Hohenzollerndamm und Tunnel Rathenauplatz sperrte die Polizei den linken und mittleren Fahrstreifen Richtung Wedding, weil dort Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Der Verkehr staute sich. Die Polizei hatte Autofahrern wegen der zahlreichen Straßensperrungen für den Marathon empfohlen, über den Stadtring auszuweichen. Am frühen Nachmittag konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht abschließend geklärt. Alkohol könne eine Rolle gespielt haben, sagte eine Polizeisprecherin. Außer dem Leichtverletzten seien keine weiteren Menschen in den Unfall verwickelt gewesen.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

