Turbine kommt in Freiburg nur zu einem 1:1

Turbine Potsdam hat am dritten Spieltag in der Frauen-Bundesliga die weiße Weste eingebüßt. Im Spitzenspiel beim punktgleichen SC Freiburg gab es ein am Ende leistungsgerechtes 1:1 (0:0). Allerdings verpassten die Turbinen damit auch im vierten Spiel in Folge gegen die Breisgauer einen Sieg.

In einer ausgeglichenen Begegnung brachte Potsdams Nationalspielerin Tabea Kemme (62.) die Gäste mit einem Schuss aus spitzen Winkel über die Freiburger Torhüterin Laura Benkrat hinweg in Führung. Der Ausgleich resultierte aus einem Standard. Caroline Simon zirkelte den Ball aus 16 Metern unhaltbar für Turbine-Torfrau Lisa Schmitz in die obere linke Ecke.

Bis zum Schlusspfiff drängten beide Teams auf den Sieg. Die größte Möglichkeit vergab die Freiburgerin Kim Fellhauer, die in der 88. Minute völlig frei vor dem Tor den Ball nicht versenken konnte. In der Nachspielzeit schoss Turbine Svenja Huth noch knapp am SC-Gehäuse vorbei.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen