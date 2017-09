Zwei Niederlagen für Berlin Volleys bei Turnier in Polen

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat am Wochenende bei einem stark besetzten Viererturnier in Polen zwei Niederlagen kassiert. Im Spiel um Platz drei unterlag die Mannschaft des australischen Trainers Luke Reynolds am Sonntag in Murowana Goslina dem polnischen Meisterschaftsdritten Jastrzebski Wegiel mit 1:3 (25:17, 18:25, 14:25, 23:25). Mit dem gleichen Ergebnis hatten die Volleys keine 24 Stunden zuvor auch gegen Onico Warschau verloren (18:25, 28:30, 25:17, 19:25).

In beiden Partien war Paul Carroll der erfolgreichste Angreifer bei den Berlinern. Gegen Warschau erzielte der Diagonalangreifer 22 Punkte. Gegen Wegiel wurde er gegen Ende des dritten Satzes gegen Neuzugang Kyle Russell ausgewechselt, hatte aber bis zu diesem Zeitpunkt schon zwölf Punkte auf dem Konto.

Die Partie gegen Wegiel bezog ihren Reiz auch dadurch, dass beim Kontrahenten Mark Lebedew als Coach arbeitet, der die BR Volleys von 2012 an dreimal nacheinander zur Meisterschaft geführt hatte. Die Berliner begannen gegen das Team ihres Ex-Trainers stark, hatten bei langen Ballwechseln meist das bessere Ende für sich. Doch selbst acht Asse reichten nicht für den Sieg.

In die Bundesliga starten die BR Volleys am 14. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Düren. Bereits am 8. Oktober steht in Hannover der Supercup gegen Pokalsieger VfB Friedrichshafen an.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

