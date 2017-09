dpa

Brandenburgische Wahlbeteiligung bislang bei 38,3 Prozent

Von den rund 2,1 Millionen wahlberechtigten Brandenburgern haben am Sonntag bis 14.00 Uhr 38,3 Prozent ihre Stimme für die Bundestagswahl abgegeben. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt bei der Bundestagswahl 2013, wie der Landeswahlleiter am Sonntag in Potsdam mitteilte. Die höchste Beteiligung gab es demnach bislang im Landkreis Elbe-Elster in Südbrandenburg mit 42,0 Prozent, Schlusslicht war die Stadt Brandenburg/Havel mit 32,8 Prozent. Die rund 3300 Wahllokale haben noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Landeswahlleiter Bruno Küpper appellierte an die Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Sonntag, 24. September 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

