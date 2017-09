Unbekannter randaliert an Flüchtlingsheim in Marzahn

In Berlin-Marzahn hat ein Unbekannter die Tür einer Flüchtlingsunterkunft beschädigt. In der Umgebung seien außerdem Aufkleber der sogenannten «Identitären Bewegung» gefunden worden, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten am Sonntagmorgen beobachtet, wie ein dunkel gekleideter Mann die Eingangstür der Unterkunft mit einem Stuhl beschädigte. Er sei zudem maskiert gewesen. Der Mann entkam unerkannt. Als die Beamten das Gelände absuchten, fanden sie auf den Fensterscheiben der Unterkunft die Aufkleber mit der Aufschrift «Islamisierung? Nicht mit uns!». Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 14:11 Uhr

Quelle: dpa

