Wahlbeteiligung in Berlin bis zum Mittag bei 27,2 Prozent

In Berlin haben 27,2 Prozent der Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl bis zum Mittag ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Beteiligung zu diesem Zeitpunkt um 0,1 Prozentpunkte höher als 2013 (27,1 Prozent), teilte die Landeswahlleitung am Sonntag mit. Am meisten Menschen seien bislang in Treptow-Köpenick wählen gegangen (33 Prozent), am wenigsten in Mitte (24,8 Prozent). In vielen Wahllokalen bildeten sich Schlangen. 2,5 Millionen Berliner sind zur Bundestagswahl aufgerufen. Gleichzeitig können die Wahlberechtigten bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Flughafen Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER geschlossen oder weiterbetrieben werden soll. Die 1779 Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet.

