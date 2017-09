dpa

Sieg als Medizin: Union will gegen FCK Negativserie beenden

Fünf Spiele ohne Sieg in Serie für den als Aufstiegs-Aspiranten gestarteten 1. FC Union - Trainer Jens Keller nennt es eine «kleine Krise». Da scheint das bisher sieglose Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern am Montag im Stadion An der Alten Försterei (20.30 Uhr) gerade Recht zu kommen. «Wir sind gerade in einer Negativspirale. Es ist noch Zeit aber der Druck wird größer. Es gibt keine bessere Medizin als Siege», sagte Union-Mittelfeldspieler Stephan Fürstner, der mit seinem Team Tabellenrang zehn ziert.

Aber Vorsicht: Der FCK ist nach dem Trainerwechsel unberechenbar. Interimscoach Manfred Paula, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Pfälzer, ersetzt den wegen Erfolglosigkeit entlassenen Norbert Meier. «Wenn ein Trainer gewechselt wird, hat die Mannschaft neuen Schwung. Wir wollen die Punkte dennoch hier behalten und ein Feuerwerk ablassen», versprach Unions Offensivspieler Akaki Gogia.

Gegen Kaiserslautern dürften bei Union Stammspieler wie die Abwehrspieler Toni Leistner und Christopher Trimmel, Mittelfeldmann Felix Kroos sowie die Angreifer Sebastian Polter und Simon Hedlund wieder in die Startelf zurückkehren. Sie standen am Dienstag zu Beginn der englischen Woche im Auswärtsspiel in Sandhausen (0:1) nicht in der Anfangsformation, weil sie angeschlagen waren oder geschont wurden. Verteidiger Marc Torrejon und Stürmer Kenny Prince Redondo fallen dagegen weiter aus.

Union rechnet trotz der späten Anstoßzeit mit mehr als 20.000 Besuchern im Stadion. Die Stehplatzbereiche sind bereits ausverkauft, teilte der Verein mit. Aus Kaiserslautern werden rund 1000 Besucher erwartet.

