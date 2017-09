Sportboot läuft voll: Vier Menschen über Bord

Bei einem Sportbootunfall auf einem Gewässer in Rüdersdorf bei Berlin sind vier Menschen über Bord gegangen. Sie konnten sich aber aus eigener Kraft ans Ufer retten, wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums in Potsdam am Sonntag mitteilte. Ein Mann erlitt kleine Schnittverletzungen, die anderen drei Bootsinsassen blieben unverletzt. Das Boot war vermutlich aufgelaufen, so dass an der Cockpitseite ein Leck entstand. Der Notruf ging bei der Polizei kurz nach Mitternacht gegen 00.50 Uhr ein.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

