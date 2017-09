Senioren von Linksabbieger angefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Charlottenburg-Wilmersdorf sind zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Die 75-Jährige und der 79-Jährige seien am Samstagabend bei Grün über die Straße gegangen, als sie ein Auto erfasste, teilte die Polizei mit. Der 59 Jahre Fahrer des Autos hatte die beiden beim Linksabbiegen in die Kantstraße vermutlich übersehen. Die Fußgänger stürzten und verletzten sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

