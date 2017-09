dpa

Autofahrer überfährt rote Ampel und erfasst Fußgängerin

Eine 55 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 62 Jahre alte Fahrer des Autos sei am Samstagvormittag bei Rot über eine Ampel gefahren und habe die Fußgängerin dabei erfasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rettungskräfte brachten die Frau mit inneren Verletzungen in ein Krankenhaus.

