dpa

Fünf Verletzte bei Kellerbrand in Friedrichsfelde

Bei einem Brand im Keller eines zehnstöckigen Wohnhauses in Berlin-Friedrichsfelde haben fünf Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten. Rettungskräfte hätten zwei von ihnen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Zuvor hatte die «B.Z.» über den Einsatz in der Nacht zu Sonntag berichtet. Das Feuer in einer Kellerparzelle war aus noch ungeklärter Ursache gegen Mitternacht ausgebrochen. Etwa zwei Stunden später hatte die Feuerwehr, die mit rund 40 Kräften im Einsatz war, das Feuer gelöscht und die Bewohner konnten in das Haus zurückkehren.

Letzte Änderung: Sonntag, 24. September 2017 10:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen