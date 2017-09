Bewerber für Landespräventionspreis gesucht

Noch bis zum 30. September können sich Initiativen, Vereine und Einzelne für den mit 5000 Euro dotierten Landespräventionspreis des Brandenburger Innenministeriums bewerben. Gesucht werden Projekte, Veranstaltungen oder Kooperationen, die zur Sicherheit auf kommunaler Ebene beitragen, wie das Ministerium mitteilte.

Ziel sei, bereits bewährte, erfolgreich beendete oder neu anlaufende Formen der Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen in den Kommunen auszuzeichnen und bekannt zu machen. Eine Jury des Landespräventionsrats soll den Preis noch in diesem Jahr vergeben.