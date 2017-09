dpa

Stefanie Reinsperger triumphiert am Berliner Ensemble

Mit einer herausragenden Stefanie Reinsperger in der Hauptrolle hat am Samstagabend am Berliner Ensemble Brechts «Der kaukasische Kreidekreis» Premiere gefeiert. Das Stück war die dritte und letzte Premiere, die der neue Intendant Oliver Reese zum Beginn seiner ersten Spielzeit an den Start schickte. Mit «Der kaukasische Kreidekreis» hatte Brecht 1954 das Theater am Schiffbauerdamm neu eröffnet.

Am Berliner Ensemble der Nach-Peymann-Ära ist das Werk nun in der Regie von Michael Thalheimer zu sehen. In seiner grellen, lauten und von stark überzeichneten Charakteren geprägten Inszenierung sticht die 29-jährige Reinsperger als mitfühlende Magd Grusche heraus. Die bereits preisgekrönte, österreichische Schauspielerin gab mit dieser Rolle ihr Berlin-Debüt - und wurde vom Publikum gefeiert.

Der vom Schauspiel Frankfurt kommende Reese, Nachfolger von Claus Peymann, hatte seine Intendanz am Donnerstagabend mit Camus' «Caligula» in der Regie von Antú Romero Nunes begonnen. Am Samstagabend stand die deutschsprachige Erstaufführung des Beziehungsdramas «Nichts von mir» des Norwegers Arne Lygre auf dem Programm.

