Wahllokale für Bundestagswahl und Volksentscheid geöffnet

Die Bundestagswahl und der Volksentscheid zur Zukunft des Flughafens Tegel sind in Berlin angelaufen. Seit 8.00 Uhr können die Wähler in 1779 Wahllokalen ihr Stimme abgeben. Sie sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 21 000 Wahlhelfer sollen für einen reibungslosen Ablauf bis hin zur Auszählung der Stimmen sorgen.

Gleichzeitig können die Wahlberechtigten beim Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Flughafen Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER geschlossen oder weiterbetrieben werden soll. Rot-Rot-Grün will - wie die beiden anderen Gesellschafter Brandenburg und der Bund - an der schon vor Jahren beschlossenen Schließung festhalten. Die Tegel-Befürworter CDU, FDP und AfD sagen, der alte Airport werde neben dem BER als Zweitflughafen benötigt, weil die Passagierzahlen in der Hauptstadt steigen.