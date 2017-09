dpa

Wahlbeteiligung in Berlin höher als 2013

Bei der Bundestagswahl zeichnete sich in Berlin am Sonntagnachmittag eine höhere Wahlbeteiligung als 2013 ab. Bis 16 Uhr gaben 60,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, 1,9 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Die meisten Menschen seien bis dahin in Steglitz-Zehlendorf wählen gegangen (64,3 Prozent), die wenigsten in Neukölln (56,4 Prozent). In vielen Wahllokalen bildeten sich Schlangen. Besondere Vorfälle habe es bislang nicht gegeben, erklärte die Landeswahlleitung weiter. Die Wahl verlaufe ruhig.

Die Wahl gilt auch als wichtiger Stimmungstest für die seit gut neun Monaten regierende rot-rot-grüne Koalition in der Hauptstadt.

Gleichzeitig können die Wahlberechtigten beim Volksentscheid darüber abstimmen, ob der Flughafen Tegel nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER geschlossen oder weiterbetrieben werden soll. Rot-Rot-Grün will - wie die beiden anderen Gesellschafter Brandenburg und der Bund - an der schon vor Jahren beschlossenen Schließung festhalten. Die Tegel-Befürworter CDU, FDP und AfD sagen, der alte Airport werde neben dem BER als Zweitflughafen benötigt, weil die Passagierzahlen in der Hauptstadt steigen.

30 Wahllokale sind wegen des Berlin-Marathons nur einschränkt zu erreichen. Etwa 20 000 Wähler müssen die Laufstrecke überqueren. Das ist zeitweise jedoch nur an bestimmten Punkten möglich und mit teils längeren Wartezeiten verbunden.

