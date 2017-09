Berliner CDU gewinnt Bundestagswahl

Die Berliner Ergebnisse bei der Bundestagswahl folgen dem Bundestrend: Die CDU gewinnt trotz Verlusten, die SPD sackt auf ein desaströses Ergebnis. FDP und AfD jubeln. Für die Offenhaltung des Flughafens Tegel deutet sich eine Mehrheit an.

Berlin (dpa/bb) - Die CDU hat sich nach ersten Auszählergebnissen bei der Bundestagswahl trotz deutlicher Verluste als stärkste Kraft in Berlin behauptet. Die SPD sackte voraussichtlich mit unter 20 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 ab. Die großen Gewinner sind dagegen FDP und AfD. Die Linke blieb fast stabil, die Grünen erlitten leichte Verluste. Das zeichnete sich am Sonntagabend nach Auszählung von 509 der 2439 Wahlbezirke ab.

Vor allem die FDP profitierte danach von dem parallel in Berlin abgestimmten und von ihr initiierten Volksentscheid über die Zukunft des Flughafens Tegel. Bei den letzten Umfragen vor der Abstimmung sprach sich eine Mehrheit der Berliner für einen Weiterbetrieb des Flughafens ab. Mit Ergebnissen wird erst später am Abend gerechnet. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition in Berlin hatte sich für eine Schließung Tegels ausgesprochen, wenn der neue Hauptstadtflughafen BER öffnet.