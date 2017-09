Berlin-Marathon: Trio auf Weltrekordjagd

Beim Berlin-Marathon könnte heute der Weltrekord wackeln. Die Kenianer Eliud Kipchoge und Wilson Kipsang sowie Äthiopiens Laufstar Kenenisa Bekele wollen die Topzeit von 2:02:57 Minuten angreifen, mit der Dennis Kimetto vor drei Jahren in der Hauptstadt zum Sieg gerannt war. Der Kenianer war als erster Marathonmann bei regulären Bedingungen unter 2:03 Stunden geblieben.

Als aussichtsreichster deutscher Läufer geht Philipp Pflieger ins Rennen. Vor zwei Jahren lief der 30 Jahre alte Regensburger bei seinem Berlin-Debüt in 2:12:50 Stunden persönliche Bestzeit und buchte das Olympia-Ticket. Diesmal will er sich weiter steigern und zugleich die Norm für die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin von 2:14:00 Stunden abhaken.