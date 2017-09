dpa

Woidke schließt Fortsetzung der großen Koalition nicht aus

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) möchte anders als SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund nicht vollkommen ausschließen. «Es gibt bei uns eine klare Tendenz zur Opposition», sagte Woidke am Sonntagabend in Potsdam. Es gebe aber auch eine staatspolitische Verantwortung der SPD für Deutschland, betonte er. «Gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt eine Partei im Bundestag sitzt, die nicht nur rechtspopulistisch ist, sondern in Teilen immer wieder rechtsextreme Töne anschlägt, gibt es eine Verantwortung und der muss sich gegebenenfalls auch die SPD stellen.»

CDU/CSU lagen gemäß den Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale bei 32,7 bis 33,3 Prozent (2013: 41,5), die SPD bei 20,2 bis 20,8 Prozent (25,7). Die AfD kam auf 13,2 bis 13,4 Prozent (4,7), die FDP auf 10,1 bis 10,5 (4,8), die Linke auf 8,9 (8,6) und die Grünen auf 9,2 bis 9,4 Prozent (8,4).

